“أبو ليلى” يتوجّ بجائزة “دا” في برشلونة

تمكن الفيلم الروائي الطويل “أبو ليلى”، لمخرجه الجزائري أمين سيدي بومدين، من افتكاك جائزة النقد لمهرجان “دا” السينمائي ببرشلونة، وذلك وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية على لسان الموقع الإلكتروني للمهرجان.

ويتمحور الفيلم الجزائري “أبو ليلى” حول سنوات العشرية السوداء التي عرفتها الجزائر، وذلك من خلال إسقاط سينمائي لشابين “سمير ولطفي”، اللذان يقومان بمطاردة إرهابي خطير في الصحراء يدعى “أبو ليلى”.

وقد أنتج المخرج أمين سيدي بومدين المعروف من قبل بعمليه الموسومين “غدا الجزائر” و”الجزيرة”، عمله الجديد في جنوب الجزائر من طرف شركة “تالا فيلمز”، علما أنه عرض في 2019 في مهرجان “كان” السينمائي الدولي بفرنسا.

من جهة أخرى، تحصل الفيلم الإسلندي “يوم أبيض جدا” للمخرج “هلينوز بالمسون” على جائزة “تالنتس” لأفضل فيلم في المهرجان الذي جرت مسابقته عبر الأنترنت.

هذا وشارك في هذا المهرجان الدولي 65 فيلما بين روائي طويل وروائي قصير، وهو مهرجان فتي بدأ في عام 2011 وهدفه إبراز المواهب الصاعدة في الإخراج والتمثيل.