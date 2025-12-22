أبيا: “الجزائر تملك منتخبا قويا.. لكن شخصيا لا أعترف بالنجوم”

تحدث مدرب منتخب السودان، جيمس كويسي أبيا، عن منافسهم الأول في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 المنتخب الوطني، معترفا بأن الخضر منتخب قوي.

وصرّح مدرب منتخب السودان، في هذا الخصوص: “الجزائر تملك منتخبا قويا، ولها اسم كبير في إفريقيا”.

كما أضاف: “منتخب السودان، هو أيضا يضم لاعبين في المستوى، وجئنا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا لإثبات أننا نملك منتخبا جيدا”.

وأردف: “أنا شخصيا كمدرب لا أعترف بالنجوم، بالنسبة لي الأهم هو ما يمكن لأي لاعب أن يقدمه فوق الميدان”.

وتابع مدرب منتخب السودان: “سنعمل على تقديم أفضل ما لدينا لتقديم مباراة في المستوى في مواجهة المنتخب الجزائري”.

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه يوم الأربعاء المقبل، نظيره السوداني، في افتتاح مشوارهما ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.