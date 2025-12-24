أبيا: “سنقدم أفضل ما لدينا ضد الجزائر لرسم البسمة لدى السودانيين”

أكد مدرب منتخب السودان، كواسي أبيا، عزمه رفقة لاعبيه، على تقديم أفضل ما لديهم في مواجهة المنتخب الوطني، ضمن أول مباراة في “كان 2025″، بهدف اسعاد الجماهير السودانية.

وصرح الناخب السوداني أبيا، في هذا الخصوص: “”الكان” منافسة كبيرة، وأنا سعيد لكون السودان جزء من هذا الحدث الكروي”.

كما أضاف: “نعلم جليا ما أحدثته الحرب في السودان، وأنا مؤمن بأن مستوى منتخبنا السوداني في “الكان”، سيرسم البسمة على وجوه كل السودانيين، لذا نحن هنا لتقديم أفضل ما لدينا”.

يذكر أن منتخب السودان، يواجه أمسية اليوم الأربعاء، انطلاقا من الساعة الرابعة مساءً، المنتخب الوطني، في أول مباراة للمنتخبين، ضمن “كان 2025”.