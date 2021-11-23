أبيدال يعتذر من زوجته الجزائرية بعد خيانته لها مع خيرة!

قدم اللاعب الفرنسي الأسبق لفريق برشلونة الإسباني إيريك أبيدال إعتذاراته الرسمية لزوجته الجزائرية حياة عقب خيانته لها مع اللاعبة الجزائرية خيرة حمراوي.

ونشر اللاعب الفرنسي تعليقا على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي انستغرام رسالة إعتذار لزوجته الجزائرية حياة جاء فيها:

“أعتذر منك مهما كان القرار ستبقين أول إمراة في حياتي و أم أولادي ..أستحق هذه الإهانة و إن شاء الله تسامحيني يوما ما ….

هذا وكانت حياة أبيدال قد طالبت بالطلاق بعد إكتشاف خيانة إيريك الزوجية مع لاعبة باريس سان جيرمان خيرة حمراوي.