أبيوي” وهران يخصص 16 مليار لإقتناء وحدات صناعية لإنتاج الأكسيجين

خصص المجلس الشعبي الولائي بوهران برئاسة الدكثور عبد القادر ملياني ميزانية 16 مليار سنتيم كقرار استعجالي منه في ظل تردي كبير للوضع الصحي وارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا. لتوفير وحدات صناعية لإنتاج الأكسيجين وتركيبها على مستوى مستشفيات ولاية وهران لاحتواء الأزمة وتوفير هذه المادة الحيوية للمرضى.

وكذا التخفيف من معاناة الأطقم الطبية وشبه الطبية في ظل احتياجاتهم الملحة والاستعجالية أمام تزايد أعداد المصابين َتدهور حالاتهم الصحية. فيما تم أيضا تخصيص الميزانية لإقتناء عتاد و وسائل النظافة لدعم البلديات في تنظيف المدينة.