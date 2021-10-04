أبي أحمد يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية

أدى أبي أحمد، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية أمام البرلمان الإثيوبي الذي صادق على تعيينه رئيسا للوزراء لمدة 5 سنوات. بعد فوز حزبه بالإنتخابات التي أجريت في جوان الماضي.

وصادق أعضاء المجلس الفيدرالي الإثيوبي، على تعيين أغنجو تشاغر، حاكم إقليم أمهرة السابق، رئيسا للمجلس في دورته الجديدة. وزهرة حمد، نائبة له التي كانت تشغل مسؤول مكتب الشؤون الاجتماعية بإقليم عفار شرقي البلاد.

وتولى آبي المنصب بموافقة البرلمان في 2 أفريل 2018. خلفا لرئيس الوزراء السابق هايلماريام دسالين، الذي إستقال منتصف فيفري 2018، عقب إحتجاجات شهدتها البلاد

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