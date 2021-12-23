أبي النقطة السوداء في حياتي

أبي ذلك الرجل الذي لم أنل منه سوى الإسم، رجل تلخصت الأبوة في نظره على الزجر والغطرسة والصراخ والتقتير و حتى البخل العاطفي زيادة على عدم تحمل المسؤولية. صدقيني سيدتي أنّني لا أتذكّر يوما أحسست فيه بالحنوّ والدنوّ إلى جانب هذا الأب الذي نالت منه أمّي الإهمال والتجاهل.

لطالما أحسسنا أنّها لم تكن لتقبل عيشة الإهانة لولانا نحن أبناؤها، ولو كان بمقدورها لضمنت لنا حياة كريمة بعيدة عن أب لم يستثمر فينا شيئا، في حين حاول أن يحصد ويستولي على ثمرة تعب وشقاء والدتنا التي حافظت على تماسك أسرتنا ولمّ شملنا.

أبي النقطة السوداء في حياتي

قد لا تصدقين سيتيـ، أنه لم يسألني والدي يوما عن سبب عدم إرتباطي، ولم يكلّف نفسه حتى القلق على مصيري كوني أكبر إخوتي، ولعل ما زاد الطين بلّة أنه بنفس التفاصيل والمشاعر يتباهى بنا ويخبر من يعرفهم أنه لولا سيطرته على الوضع لما كنّا نحن أولاده لننجح ونفلح.

الرد:

لديك كل الحق كأنثى وكإمرأة من أن تعانقي السعادة وتختاري لقلبك الطيب رجلا يرافقك المشوار، رجل تبنين معه مستقبلك بعيدا عن أنقاض تجربة مريرة عشتها إلى جانب أب متحجّر الفؤاد متزمّت المراس.أحسّ بالألم الذي يعتصر فؤادك والّذي يجب أن يؤلّب إلى طاقة إيجابية وإنطلاقة جديدة تأتي بالنفع عليك،

إنتفضي وإختاري لك رفيقا حنونا يعوضك ما فات، رجل يكون لك الأب والزوج والرفيق والصديق والسند، رجل تكونين معه أمّا لأبناء لينالوا بفضل إحسانك وحنانك ما نلته أنت من ظلم وتعتير. أجدك وقد فضلت إنهاء فصول علاقتك بأب لا يزال على قيد الحياة، اب لازال على مثل عهده من الغطرسة والإضطهاد.

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