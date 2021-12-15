 أبي يريدني في صف العوانس حتى لا أحرمه مرتبي

أبي يريدني في صف العوانس

سيدتي،أنا فتاة في الثلاثين من العمر نشأت نشأة بسيطة كوني أنحدر من عائلة محدودة الدخل،والدي هو من يمسك بزمام الأمور من مصاريف وأعباء وقد تحوّل بعد تخرجي إلى مقرر لمصيري ومسطر لمستقبلي.

فعوض أن يكون لفكرة زواجي واستقراري مؤيّدا، وجدت ابي يرفض مسألة زواجي بطريقة مخجلة ومقرفة، حيث أنه صارحني بأنه عليّ الوقوف إلى جانبه بعد أن أصبحت الآن موظفة في مؤسسة أجني منها مرتبا محترما،

أبي يريدني في صف العوانس

فأنا في موقف لا أحسد عليه: إرضاء والدي الذي طاعته من طاعة الله أو الزواج وهو نصف الدين، الأمر ليس بالهيّن سيدتي وأنا متأكدة من أن مشكلتي ستثير في قلبك التساؤلات وأنا أريد لقلبي أن يرتاح.

الرد:

والدك المسكين إعتبرك للحظة من اللحظات السند والمعين، فإختار لغة الجلاد ليخبرك أنه عليك أن تكوني إلى جانبه في رحلة تربية إخوتك الصغار إلا أنه لم يحسن إختيار ألفاظه بالقدر الذي جرحك في الصميم

عليك أن تضمني لوالدك منا يجعله يرتاح إلى تصرفك معه حيث أنه عليه أن يتيقن منم أنه من الطبيعي لك أن تختاري طريقك زوج يقبل أن يكون إلى جانبك في رحلة شدّ أزر والدك الذي لا همّ له سوى أن يرسو بكم أنتم أسرته على بر الأمان.

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3800.3801.3802 طالع أيضا: صبايا بحاجة للاهتمام والرعاية مواضيع ذات الصلة لقد خبّا الله لك الأجمل حين لم يعطك ما تريده بشدة، وأخفى عنك حكمة ما يحدث لك في سائر حياتك، ومادمت ذو نية طيبة، فلن يكسر الله قلبك، وسيجبر خاطرك، وسيعيط أجمل مما ترجو وتأمل، حينها فقط ستعرف أنّ الله عوضك بما هو خير لك. 📌📌 يتيح لكم تطبيق نهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

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