أب جزائري لأربعة أطفال مهدد بالترحيل من فرنسا

أصدرت فرنسا ما يزيد قليلاً عن 219 ألف تصريح إقامة في عام 2020، بانخفاض ملحوظ بنسبة 20٪ مقارنة بعام 2019.

ويظل دافع الأسرة هو المعيار الأول، لكن في تروفيل سور مير، وهي بلدة تقع في نورماندي ، لم يكن عبد الكريم محظوظًا جدًا.

في تروفيل سور مير، رجل يبلغ من العمر 42 عامًا، يعيش في فرنسا منذ عام 2012. يواجه خطر الطرد من ولاية كالفادوس، تاركًا وراءه امرأة وأربعة أطفال: محمد إلياس، وعبد المومن، وراسم، ونايل.

وحسب موقع actu.fr وصل الجزائري البالغ من العمر 42 عامًا إلى فرنسا منذ حوالي 10 سنوات ويواجه الترحيل إلى الجزائر.

وبتاريخ 2 نوفمبر تلقى رب الأسرة أمرًا يلزمه بمغادرة الأراضي الفرنسية من محافظة كالفادوس. حيث سيسري الطرد يوم السبت 13 نوفمبر.

عبد الكريم الأصل من الجزائر ، وصل إلى فرنسا في عام 2012 ، منذ ما يقرب من 10 سنوات. استقر عبد الكريم وسارة لأول مرة في منطقة باريس في سان دوني. وقرر وزوجته سارة الانتقال للعيش في تروفيل سور مير في عام 2016، “لتقديم أفضل مستقبل ممكن للأطفال الأربعة”.

لقد درسوا في تروفيل، وهم يائسون وقلقون بشأن هذا الوضع. والدهم عامل يومي، وأمهم عاملة تنظيف.

حيث تعيش الأسرة بتواضع وتكتم، وتتمتع بتفاهم جيد داخل منطقتهم، ولا يفهم عبد الكريم هذا القرار التعسفي.

من جانب مدرسة الأطفال، تحدثت معلمة للصحافة الفرنسية قائلة: “هذه أسرة متكاملة تمامًا، لا فرق مع الآخرين. كان الأطفال هناك منذ البداية وقضوا دراستهم بالكامل هنا، إنه أمر مأساوي بالنسبة لهم، إنه مفجع. ”

وأضافت “تفريق الأب عن أبنائه هو أمر غير إنساني تمامًا ولا يمكنهم العودة إلى الجزائر لأنهم لا يتحدثون العربية. إنه أمر درامي لهذه العائلة.

منذ الحكم، وكل عبد الكريم محامٍ قدم استئنافًا إلى محكمة كاين الإدارية ، ورُفض للأسف. الإجراء قيد الاستئناف حاليا.

وصعدت الجمعيات أيضا لدعم الأسرة. ومن المقرر تنظيم مظاهرة دعم يوم غد الخميس 11 نوفمبر أمام مركز شرطة دوفيل تروفيل.

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