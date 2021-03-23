أب قاصر يقاضي طليق قريبته لارساله فيديوهات اباحية لبناته عبر “الماسنجر”

التمست ممثلة الحق العام بمحكمة الجنح بالدار البيضاء، توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها200 ألف دينار ،في حق المتهم الموقوف “ك. ح” عن تهمة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص.

وتبين من خلال مجريات المحاكمة، أن المتهم ألقي القبض عليه من قبل رجال الشرطة، بعد شكوى تقدمت بها ضحيتين، ويتعلق الأمر بفتاتين قريبتي طليقته.

وجاءت الشكوى على خلفية إنشائه حسابين على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ليعرض منشورات وفيديوهات مخلة تمس بالحياة الشخصية للضحيتين.

كما قام المتهم بإرسال فيديو مخل بالحياء لقريبتي طليقته، وفي أعقاب التحريات الأولية تم تحديد هوية الفاعل وهو المتهم في قضية الحال.

المتهم كان يرسل الرسائل عبر تطبيق المسانجر تحمل فيديوهات إباحية وذلك من حساب مزيف على الفايسبوك مسجل باسم ابنة عمها.

هذا الأمر جعل ابنتاه تبلغ والدتهما بالواقعة، لتبلغه زوجته بذلك، ما دفعه بتقييد شكوى أمام مصالح الامن التي فتحت تحقيقا حول صاحب الحساب الالكتروني.

أين تبين أنه طليق ابنة عمهما، الذي قام بفتح الحساب باسم ولقب طليقته، وأنه ارسل الفيديوهات على أساس أن الحسابين الخاصين ابنتا الضحية هي حسابات تخص طليقته.

وعلى هذا الأساس أوقفت الشرطة المعني بالأمر الذي وجهت له تهمة المساس بالحياة الخاصة للأشخاص.

المتهم الموجود رهن الحبس المؤقت بالحراش، مثل للمحاكمة عبر تقنية التحاضر عن بعد واعترف بخطئه معبرا عن ندمه.

مؤكدا أنه لحظة قيامه بمراسلة الفتاتين لم يكن بوعيه،وطلب الصفح من والدهما.

في حين التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية.