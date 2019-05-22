أب لأربعة أطفال يطعن زوجته ثم يذبحها بآلة حادة في وادي قوسين بالشلف

الجاني حاول الفرار قبل توقيفه من طرف الدرك

اهتز، أول أمس، إقليم ولاية الشلف وبالتحديد سكان بلدية وادي قوسين بالجهة الشمالية الغربية للولاية، على وقع جريمة قتل بشعة نفذها رب أسرة وراحت ضحيتها أم لأربعة أطفال.

وحسب مصادر محلية تحدثت لـ«النهار»، فإن الجاني والضحية هما زوجان، لتوضح المصادر أن الجاني قتل زوجته باستعمال طعنات خنجر وجهها لها في مناطق متفرقة من الجسم.

وقالت مصادر «النهار» إن الجاني لم يكتف بتلك الطعنات التي وجهها لشريكة حياته وأم أولاده الأربعة.

فراح يقوم بذبحها باستعمال آلة حادة، قبل أن يتركها تتخبط وسط بركة من الدماء ويلوذ بالفرار نحو وجهة مجهولة.

وحسب ذات المصادر، فإن جريمة القتل وقعت بالمسكن العائلي الخاص بالجاني الموجود بإقليم بلدية وادي قوسين.

وقد سارعت مصالح الدرك الوطني فور سماعها بالجريمة إلى الموقع، أين فتحت تحقيقا معمقا، وإطلاق حملة بحث عن الجاني، أسفرت عن توقيفه في ظرف زمني وجيز.