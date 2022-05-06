أب لأربعة أطفال يقتل شقيقه ويرمي جثته في غابة بسبب الميراث في بومرداس

بتحريض ومشاركة من والدته

أفاد مصدر مطلع لـ”النهار” أن وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس الخشنة أصدر أمر .بإيداع أب لاربعة أطفال في عقده الرابع الحبس المؤقت لتورطه في جريمة قتل بشعة في حق شقيقه. في حين تم وضع والدته صاحبة 67 سنة تحت الرقابة القضائية لغاية تحويلهما للمثول أمام محكمة الجنايات.

خلفيات القضية تعود لنهاية الأسبوع المنصرم حيث اهتزت منطقة أولاد موسى غرب ولاية بومرداس. على وقع جريمة بشعة حيث عثر راعي أغنام على جثة رجل ملقاة في غابة محاذية المنطقة. و هي في حالة متعفنة و مشوهة من آثار الضرب ،حيث تقدم هذا الاخير لدى مصالح الأمن، وبلغ عن الحادث. حيث تنقلت لعين المكان لمعاينة الجثة و نقلها لمصلحة حفظ الجثث في حين فتحت تحقيقا في الموضوع.

وبعد التحريات المكثفة لعناصر الأمن توصلت للمشتبه فيه الرئيسي و تعلق الامر بشقيق الضحية الذي كان على خلاف معه بسبب الإرث. وقد اعترف المتهم “م م ” بجريمته موضحا أنه الابن الاصغر من الزوجة الثانية.

وبعد وفاة والده حاول الضحية التلاعب بالوثائق الرسمية من أجل الاستيلاء على بعض الممتلكات. الامر الذي جعل حدة الخلاف تكبر بينهما و في تاريخ الوقائع اتصلت والدته الزوجة الثانية بالضحية. وطلبت منه الحضور إليها لوضع حل المشاكل القادمة وستساعده في إقناع ابنها. في ذلك و بعد حضوره للمنزل كان المتهم في انتظاره. حيث قام بالاعتداء عليه بواسطة آلة حالة حادة ثم طعنه بواسطة سكين في أنحاء مختلفة من جسمه حتى قتله. وبعدها قام بنقل الجثة على سيارته ورميها في غابة لطمس معالم الجريمة في حين قامت والدته بمسح آثار الدماء وإخفاء أدوات الجريمة.

وقد كانت هذه نفس اعترفات المتهمة الثانية حيث تم توقيفها وابنها وتحويلهما على الجهات القضائية.