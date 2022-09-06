أب لـ 4 أطفال يقتل والده الستيني بـ “بالة” في “تالخمت” بباتنة!

لقيَ، ليلة أول أمس، شيخ يدعى “ب.س”، يبلغ من العمر 65 عاما، حتفه بعد مكوثه في قسم الإنعاش بالمستشفى لأيام، وذلك نتيجةً لإصابات وجروح خطيرة تعرّض لها الضحية بسبب ضربة وجهها له ابنه البالغ من العمر 40 سنة باستعمال رفش أو ما يعرف محليا بـ “البالة”.

وحسب مصادر محلية لـ “النهار”، فإن ملاسنات كلامية كانت قد دارت بين الأب وابنه قبل أيام قليلة في منزلهما العائلي المتواجد في مشتة “بويخليجن” ببلدية “تالخمت” في دائرة “رأس العيون” غرب باتنة، قبل أن تتطور إلى شجار قام على إثره الإبن، وهو أب لـ 4 أبناء، ويعاني من اضطرابات نفسية، بتوجيه ضربة باستعمال “بالة” لوالده الستيني، هذا الأخير سقط مغشيا عليه في عين المكان، قبل أن يتم تحويله إلى مصلحة الاستعجالات ثم مصلحة الإنعاش، قبل أن يتوفى الليلة ما قبل الماضية بسبب الإصابات الخطيرة التي لحقت به.

هذا وقد تم، أمس، توقيف الجاني من طرف مصالح الدرك الوطني والتحقيق جارٍ معه في أسباب جريمة القتل التي هزت ولاية باتنة.