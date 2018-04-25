أب لـ 6 أولاد يقتل زوجته ويلوذ بالفرار في مستغانم

أقدم زوج صباح اليوم الأربعاء ببلدية خضرة شرق ولاية مستغانم على قتل زوجته باستخدام آلة حادة سكين، حسبما علم من مصدر أمني.

وأوضح المصدر أن الشخص المعني و يبلغ من العمر 59 سنة.

قام في حدود الساعة الخامسة صباحا بقتل زوجته التي تبلغ من العمر 55 سنة بدوار “داداس” ببلدية “خضرة”.

ولاذ الجاني وهو أب لستة أولاد ويعمل سائق شاحنة بالفرار فور ارتكابه للجريمة من المسكن العائلي.

ولا يزال محل بحث من طرف الجهات الأمنية المختصة.

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا تحقيقا في ملابسات هذه الجريمة التي تبقى أسبابها مجهولة حتى الآن.