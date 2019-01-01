أب لـ5 أبناء يحاول الإنتحار بالقليعة

أقدم شخص ببلدية القليعة الواقعة بولاية تيبازة، على محاولة الإنتحار، وذلك بسبب الظروف المزرية التي يعيشها.

الرجل أب لـ5 أطفال يقطن بالبيت القصديري، أراد الإنتحار داخل بيته، وسط تجمع للسكان والشرطة بالإضافة إلى رجال الحماية المدنية بالمنطقة.

حيث طالب الرجل سلطات الولاية للنظر إلى الظروف التي يعيشها وإيجاد حل لتحسين وضعيته السكنية.

وذكر هذا الأخير خلال أخذ ورد بينه وبين رجال الشرطة لتفادي الكارثة، أنه كان يعمل بالبلدية مطالبا كل من رئيس البلدية ورئيس الدائرة للقدوم لإيجاد مخرج حول وضعيته.