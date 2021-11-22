أب يذبح ابنته ذات الخمس سنوات بدم بارد في الشارع ببسكرة!

اهتزّت، أمس، بلدية طولڤة في بسكرة، على جريمة قتل مروّعة، راحت ضحيتها طفلة عمرها 5 سنوات، على يد والدها.

الحادثة وقعت في قرية “فرفار”، بعدما أقدم المشتبه فيه على قتل فلذة كبده ذبحا بسكين، ليتركها تسبح في بركة دماء وسط الشارع قبل فراره، إثرها تدخلت الحماية المدنية لتحويل جثة الضحية إلى مستشفى طولڤة، فيما باشرت مصالح الأمن المختصة إقليميا تحرياتها حول الجريمة، ليتم القبض على الفاعل وتحويله للتحقيق قصد معرفة ملابسات فعلته الشنيعة، حيث كشفت المعطيات الأولية، أن الموقوف تنقل في الصبيحة إلى مسكن صهره لاصطحاب ابنته معه على خلفية وجود مشاكل مع زوجته التي تتواجد في منزل والديها منذ فترة، وبعد ابتعاده عن المنزل برفقة ابنته، أقدم على قتلها بدم بارد وسط ذهول من تواجد في المكان.