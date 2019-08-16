أب يذبح ابنتيه ويلقي جثتيهما في الشارع بمصر

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أب يذبح ابنتيه ويلقي جثتيهما في الشارع بمصر
بقلم نسرين محفوف

ذبح مواطن مصري، ابنتيه، بمدينة الحوامدية في الجيزة، وألقى بجثتيهما في الشارع.

وحسب موقع صدى البلد المصري، تلقت الشرطة المصرية إخطارا بالعثور على جثتي فتاتين مذبوحتين ومصابتين بعدة طعنات.

حيث انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مكان الواقعة وتبين أن الجثتين لشقيقتين وأن وراء ارتكاب الجريمة والدهما.

وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم الذي تبين أنه في عقده السابع وأن ابنتيه في العشرينات من عمرهما.

وادعى الجاني قتلهما لشكه في سلوكهمان وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.


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