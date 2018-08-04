أب يطارد كلبا ضالا ببندقيته فيقتل ابنه بالخطأ في باتنة!

قام بنقله على جناح السرعة إلى العيادة متعددة الخدمات

اهتزت، الليلة ما قبل الماضية، دائرة الجزار جنوب ولاية باتنة على وقع حادثة مقتل الطفل ”عبد الكريم.ش” الذي يبلغ من العمر 4 سنوات، بعدما أصيب بطلق ناري عن طريق الخطأ من بندقية صيد تقليدية ملك لوالده، وذلك بمنزلهم العائلي المتواجد بمنطقة “أولاد مڤلاتي” بمشتى المعذر التابعة لبلدية الجزار.

وحسب المعطيات الأولية التي تحصلت عليها “النهار” من عين المكان، فإن السبب يرجع إلى قيام الوالد بمحاولة القضاء على كلب ضال بالقرب من منزله باستعمال بندقية صيد مرخصة، غير أن شظايا الطلق الناري اخترقت جسم الطفل وأردته قتيلا في عين المكان.

أين سارع الوالد إلى نقل ابنه نحو العيادة متعددة الخدمات بالبلدية ذاتها، ليتم إخطار رجال الدرك الوطني الذين تدخلوا فورا وباشروا تحقيقات معمقة لمعرفة الأسباب الحقيقة المؤدية إلى مقتل الطفل بطلق ناري.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية وحوّلت جثة الضحية إلى مصلحة الحفظ لدى مستشفى” محمد بوضياف”، بالموازاة مع توقيف الوالد صاحب البندقية واقتياده نحو مقر الدرك لمواصلة التحريات في هذه القضية التي هزّت البلديات الجنوبية لولاية باتنة.