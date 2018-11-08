أب يعذب ابنه لأنه لم يحفظ الحروف الأبجدية في باتنة!

محكمة الجنايات أدانته بـ3 سنوات سجنا

تقرير الطبيب الشرعي كشف عن إصابة الطفل في رأسه بجرح عميق

أصدرت، بعد زوال يوم أمس، محكمة الجنايات الاستئنافية العادية في مجلس قضاء باتنة حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات في حق المسمى «ت.د»، إثر متابعته بجرم ممارسة التعذيب على ابنه، في وقت طالبت فيه النيابة العامة بتسليط عقوبة السجن لمدة عشر سنوات.

وقد عاش كل من حضر داخل محكمة الجنايات في باتنة، يوم أمس، مشهدا حيا لظاهرة التفكك الأسري الذي راح ضحيته خمسة أبناء تقاذفتهم رياح الطلاق بين والدهم وأمهم، بعدما تنازلت هذه الأخيرة عن حضانتهم بموجب وثيقة صادرة عن محضر قضائي.

وتفيد معطيات هذه القضية أنه في يوم 8 ديسمبر 2016، تلقت مصالح أمن دائرة آريس مكالمة من مستشفى المنطقة، تفيد بتعرض طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، لتعنيف جسدي حاد، ليتم على إثرها إطلاق تحقيقات بدأت بسماع أقوال المشتبه فيه الرئيسي الذي لم يكن سوى والد الطفل، وهو شخص مسبوق قضائيا.

وخلال التحقيق معه، حاول والد الطفل الذي تعرض للضرب والتعذيب نفي كل ما نسب إليه، غير أن تقرير الطبيب الشرعي أشار إلى وجود آثار عنف على جسد الطفل الصغير، منها إصابة عميقة على مستوى الرأس ومنحه عجزا مدته 25 يوما.

وخلال المحاكمة، راح الطفل بكل براءة يسرد أمام هيئة المحكمة كيف كان والده يضربه عدة مرات في أماكن مختلفة من جسمه باستعمال سلك بلاستيكي وقضيب حديدي، كل ذلك لأن الطفل البريء عجز عن حفظ واستيعاب الحروف الأبجدية للغة العربية.

وقد أكد أشقاء الطفل الضحية تصريحات أخيهم، من خلال شهاداتهم وكشفوا عن تعرضهم للضرب بشكل مستمر هم أيضا.