أب يقتل إبنه ثم ينتحر!

أقدم رجل، فجر اليوم الخميس، على قتل إبنه عبر إطلاق النار عليه ومن ثم انتحر في ظروف لا تزال مجهولة.

وحسب وسائل إعلامية محلية، وقعت الجريمة، في بلدة الخضر بقضاء بعلبك، بلبنان.

أين أقدم المواطن أحمد حسين عودة في العقد الخامس من العمر على قتل إبنه حسين “25 عاما” داخل منزله في البلدة ومن ثم انتحر.

وفور وقوع هذه الجريمة البشعة، حضرت القوى الأمنية وفتحت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة.

وتبين أن الوالد يواجه ظروف اقتصادية صعبة، إذ يعمل في ورش للبناء شبه متوقفة في المنطقة ولا مردودا ماليا له.

وكان قد نشب خلاف بينه وبين إبنه حسين المفصول عن خدمته العسكرية حيث كان مجندا في الجيش.

وكان الوالد مستاءً من تصرفات إبنه المشبوهة وغيابه ليلا عن المنزل.