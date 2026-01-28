أب يقتل ابنته “بالمدرة” ويُسلّم نفسه للسلطات الأمنية بالشلف

اهتزت بلدية سيدي عكاشة بولاية الشلف على وقع جريمة مروعة راح ضحيتها تلميذة بالطور الثانوي. بعد أن أقدم والدها على قتلها داخل مسكن العائلة، ليقوم بعدها بتسليم نفسه لمصالح الأمن.

و حسب المعلومات الأولية المتوفرة لدى “النهار”، تُشير شهادات من المحيط العائلي أن الوالد كان معروفا بالعنف المتكرر ضد أبنائه.

كما يتداول أن شقيق الجاني يقبع في السجن منذ العام الماضي على خلفية تورطه في جريمة قتل زوجته، ما يعكس بيئة أسرية مشبعة بالعنف الأسري و الاضطرابات النفسية.

الحادثة خلّفت صدمة واسعة وسط سكان بلدية سيدي عكاشة.

و قد باشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة و دوافعها، فيما تم نقل جثة الضحية الى مصلحة حفظ الجثث من أجل مواصلة الإجراءات القانونية.