أب يهز ابنه الرضيع حتى الموت والسبب صادم !

قام أب بريطاني بهز ابنه الرضيع بعنف حتى الموت، متعمدا في حادثة مفجعة بكل معنى الكلمة.

اعترف فيها الأب سام غيلديا البالغ 30 عاما بالجرم، وأرجع السبب إلى غضبه من صديقته، التي اتهمها بالخيانة، وذلك وفق ما نقله موقع قناة العالم.

وقد ذكرت الأم التي تدعى كيلتين مكمايكل البالغة 25 عاما، أنها كانت في زيارة للطبيب، وحين عادت وجدت الطفل فاقدا للوعي.

حيث أسرعت بنقله الى المستشفى وهو مصاب بجروح خطيرة في الرأس، لكنه توفي بعد يومين.

في حين كشفت التحريات التي أجرتها شرطة بلدة بارتينغتون البريطانية، أن الأب لديه تاريخ من الاضطرابات العقلية.

كما بينت تحاليل دم الأب الجاني عن آثار للكوكايين في دمه، وهذا في اليوم التالي لوفاة ابنه.

وقضت المحكمة البريطانية بسجن غيلديا لمدة 13 سنة، بتهمة القتل العمد، وسنتين إضافيتين بسبب السلوك المضطرب.

وبعد صدور الحكم قال كولين لاركين كبير المفتشين البريطانيين، ” نيابة عن كل والد، ان هذه القضية مفجعة حقا بكل معنى الكلمة”.