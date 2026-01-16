أتألم في صمت والله وحده يعلم بحالي.. سعادتي مرهونة بتنازلي

سيّدتي أحيّيك من خلال المنبر الذي تديرينه، منبر طيب الأرجاء والدليل تفاعل القراء الأوفياء عبر موقع النهار اونلاين لكل ما تقدمينه للتائهين والمتألمين، والذي شدّني لدرجة أنني لم أتردد في أن أكون من الحائرات اللواتي طرقن بابك ليكون لي ما يثلج صدري ويريحني.

سيدتي، أنا إمرأة متزوجة منذ أزيد من عقد من الزمن، وقد عشت في بيت أهل الزوج مع والديه وإخوته وحلمت بالإستقرار في بيت خاص بي، فرحت أضحي طيلة سنوات زواجي بحرمان نفسي من أبسط الأمور فقط حتى أدخّر مرتبي وأقتني شقة الأحلام التي تحتضن مستقبلا مريحا لي أنا وزوجي وأبنائي.

وبعون الله وفضله تحقق حلمي ونلت الشقة التي لم أفرح بها كثيرا، حيث أنني وفي غمرة الترتيبات التي كنت أرتبها لإختيار الديكور المناسب وإنتقاء أثاثها، وجدت زوجي يخبرني بأمر من والديه أنه على أحد إخوته المتزوجين أن يقيم معنا حتى يفسح المجال لأخيه الأصغر منه ليتزوج. ذهلت للأمر، وهالني أن أجد نفسي أتقاسم إلى أجل غير مسمى بيتا الله وحده يعلم كم تعبت لأجل تأمينه لأجد نفسي مجددا في سجن أهل زوجي الذي لم أحيا معهم قط الإستقرار وراحة البال.

أكثر ما يمزقني سيدتي، أن زوجي مستعجل على الأمر وقد يمنح الضوء الأخضر لأخيه وزوجته وأولاده في أي لحظة حتى يلتحقوا بنا، فما هو رأيك؟

أختكم ن.سميرة من الوسط الجزائري.

الرد:

من الصعب أن يجد المرء نفسه في مواقف لا يحسد عليها، خاصة إذا كان من يضعنا في هذه المواقف أقرب المقربين إلينا. حقيقة أنت في خيبة ما بعدها خيبة، كيف لا وقد صبرت لسنوات وأنت في قمة التضحية لتنعمي بالمستقر، لتجدي نفسك كمن تلاشت أحلامه وخاب ظنه بسبب زوجك الذي أرى أنه من غير العقلاني أن يقبل على نفسه وعليك قرارا مثل هذا.

بكل لباقة ولين، على زوجك أن يفهم والديه أن البيت بيتك ومن أنه لم يدفع في تكاليف تسديد مستحقاته شيئا، وبالتالي لا يمكنه أن يقبل بأن يقاسمك أخوه وزوجته وأولاده شقة الأحلام التي لم يرحك الحصول عليها بقدر ما وجدت نفسك في قمة الوجل والقلق.

من جهة أخرى، كان على أهل زوجك أن يكتفوا بالغرفة التي تركتها أنت بعد حصولك على شقتك ليقوموا بتزويج إبنهم الأصغر، حيث أنني أجد أنه من الجشع أن يأمروا إبنهم الأخر الذي من الواضح أنه إستصاغ الفكرة وقبل بها لأن ينتقل معكم تاركا هو الأخر غرفته التي يمكنه أن يبقى فيها لحين يستطيع فيها تأمين بيت يليق به.

عليك أختاه أن تضعي النقاط على الحروف مع أهل زوجك فالأمر يتعلق بحرمتك وإستقلاليتك التي ضحيت من أجلها بالكثير، وأسأليهم إن كانوا ليقبلوا أن تقوم إحدى بناتهم بـتأمين شقة من مالهن الخاص لتجدن أنفسهنّ تتقاسمنها مع أهل الزوج.

كوني صارمة في هذا الأمر، ولا تفوتي على نفسك أن تحيي السعادة التي لطالما حلمت بها.