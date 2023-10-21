أتدري ما الخسارة..؟

الخسارة أن تعيش موهوما بثناء الناس عليك، مغترا بجميل ستر الله عليك.

والخسارة أن يكون لك ذكر في الأرض وأهل السماء لا يعرفونك..

الخسارة أن تحفظ وَثٍيَابَكَ فَطَهٍّرْ” وتنسى “وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ”

الخسارة أن تعمل بعيدا عن سبيل الحق، وقد بلَّغنا القرآن أن أقواماً عملوا أعمالاً رجوا من وراءها خيرا كبيرا، لكنهم غفلوا عن طريق الله ورسوله عليه الصلاة والسلام فكانت حسرة عليهم وخسارة لقوله تعالى: و”َقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورَا”