أتدري ما الخسارة..؟

ما الخسارة..؟

الخسارة أن تعيش موهوما بثناء الناس عليك، مغترا بجميل ستر الله عليك.

الخسارة أن يكون لك ذكر في الأرض وأهل السماء لا يعرفونك..

الخسارة أن تحفظ وَثٍيَابَكَ فَطَهٍّرْ” وتنسى “وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ”

الخسارة أن تعمل بعيدا عن سبيل الحق، وقد بلَّغنا القرآن أن أقواماً عملوا أعمالاً رجوا من وراءها خيرا كبيرا، لكنهم غفلوا عن طريق الله وسورله عليه الصلاة والسلام فكانت حسرة عليهم وخسارة لقوله تعالة: و”َقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورَا”