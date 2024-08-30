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الرياضة

أتلتيكو مدريد يطلب خدمات بن ناصر على سبيل الإعارة

بقلم فيصل زيان بوزيان
أتلتيكو مدريد يطلب خدمات بن ناصر على سبيل الإعارة
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كشفت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم الجمعة، عن قرب رحيل متوسط ميدان المنتخب الوطني، إسماعيل بن ناصر، عن صفوف فريقه ميلان.

ووفقا للصحفي الإيطالي جيانلويجي لونقاري، فإن بن ناصر، من المحتمل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة.

و أوضح المصدر على حسابه في منصة “إكس” أن أولمبيك مارسيليا دخل الخط للظفر بخدمات متوسط ميدان ميلان. بشرط تقديم عرض مقنع.

وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن إدارة ميلان ستسعى للتعاقد مع اللاعب الفرنسي، أدريان رابيو، في حال رحيل بن ناصر عن الفريق.

وأعلن مدرب ميلان، فونسيكا، غياب لاعبه الجزائري، بن ناصر، عن مواجهة لازيو، في إطار الجولة الثالثة من الكالتشيو ، غدا السبت، بسبب معاناته من آلام في المعدة.

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