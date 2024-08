أتلتيكو مدريد يطلب خدمات بن ناصر على سبيل الإعارة

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم الجمعة، عن قرب رحيل متوسط ميدان المنتخب الوطني، إسماعيل بن ناصر، عن صفوف فريقه ميلان.

ووفقا للصحفي الإيطالي جيانلويجي لونقاري، فإن بن ناصر، من المحتمل أن ينتقل إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة.

و أوضح المصدر على حسابه في منصة “إكس” أن أولمبيك مارسيليا دخل الخط للظفر بخدمات متوسط ميدان ميلان. بشرط تقديم عرض مقنع.

وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن إدارة ميلان ستسعى للتعاقد مع اللاعب الفرنسي، أدريان رابيو، في حال رحيل بن ناصر عن الفريق.

وأعلن مدرب ميلان، فونسيكا، غياب لاعبه الجزائري، بن ناصر، عن مواجهة لازيو، في إطار الجولة الثالثة من الكالتشيو ، غدا السبت، بسبب معاناته من آلام في المعدة.

#Rabiot possibilità viva per il Milan in caso di uscite, con Bennacer e Jovic non convocati per la trasferta di Roma.

Possibilità in uscita per il centrocampista che vanno dall’#Atleti e proseguono con l’#OM che sarebbe interessato se l’esborso fosse compatibile con le proprie… https://t.co/ZD2EDcQAAI

— Gianluigi Longari (@Glongari) August 30, 2024