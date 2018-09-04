“أتلتيكو مدريد” يُهاجم “الفيفا” بسبب “صلاح” !

رد نادي “أتلتيكو مدريد” على عدم تواجد لاعبه الفرنسي “أنطوان غريزمان” ضمن المرشحين الـ 3 لجائزة أفضل لاعب في العالم التي تقدمها الفيفا.
ونشر حساب “أتليتكو مدريد” صورة للنجم الفرنسي وهو حامل لثلاث ألقاب الموسم الماضي “كأس العالم، السوبر الأوروبي، الأوروبا ليغ وعلق قائلا: “بدون كلمات” !
كما أن جماهير “الروخي بلانكوس” هاجمت “الفيفا” بسبب تواجد “صلاح” على القائمة وهو الذي لم يتوج بأي لقب الموسم الماضي سوى أنه وصل لنهائي دوري الأبطال.
Sin palabras. pic.twitter.com/9D78XYucJh
— Atlético de Madrid (@Atleti) September 3, 2018
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