“أتلتيكو مدريد” يُهاجم “الفيفا” بسبب “صلاح” !

رد نادي “أتلتيكو مدريد” على عدم تواجد لاعبه الفرنسي “أنطوان غريزمان” ضمن المرشحين الـ 3 لجائزة أفضل لاعب في العالم التي تقدمها الفيفا.

ونشر حساب “أتليتكو مدريد” صورة للنجم الفرنسي وهو حامل لثلاث ألقاب الموسم الماضي “كأس العالم، السوبر الأوروبي، الأوروبا ليغ وعلق قائلا: “بدون كلمات” !

كما أن جماهير “الروخي بلانكوس” هاجمت “الفيفا” بسبب تواجد “صلاح” على القائمة وهو الذي لم يتوج بأي لقب الموسم الماضي سوى أنه وصل لنهائي دوري الأبطال.