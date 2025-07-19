أتلتيك بارادو يعلن رسميًا انتقال رضا حميدي إلى شبيبة القبائل

أعلن نادي أتلتيك بارادو، اليوم السبت، بشكل رسمي عن بيع عقد لاعبه، رضا حميدي، إلى نادي شبيبة القبائل.

بعد فترة إعارة قضاها اللاعب الموسم المنقضي مع كتيبة “الكناري”.

وتمت مراسم توقيع إنتقال اللاعب حميدي إلى شبيبة القبائل، بحضور رئيس النادي، في أجواء احترافية عكست العلاقة الجيدة بين الناديين.

ويُعد رضا حميدي من العناصر الشابة الواعدة التي برزت مع بارادو في المواسم الأخيرة، حيث لفت الأنظار بأدائه المميز كظهير أيمن و أيسر، ما جعله محل اهتمام عدة أندية.

قبل أن يحسم “الكناري” الصفقة لصالحه. خاصة وأن اللاعب يعتبر إضافة نوعية لتشكيلة الفريق، ضمن مشروعها الطموح لإعادة النادي إلى الواجهة محليًا وقاريًا.