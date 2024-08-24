أتلتيك بارادو يواجه شبيبة الساورة وديا

تواجه تشكيلة أتليتيك بارادو، صبيحة اليوم السبت، نظيرتها من شبيبة الساورة، في لقاء ودي، بملعب عمر بن رابح، بالدار البيضاء.

وتدخل المواجهة الودية، المرتقب انطلاقها في حدود الساعة 10:00 صباحا، ضمن تحضيرات الفريقان للموسم الكروي الجديد.

وكان أتليتيك بارادو، قد خاض تربصا مغلقا بسلوفينا، تخللته مباراة ودية أمام الظفرة الإماراتي، قبل التنقل إلى كرواتيا، لمواجهة لوكوموتيف زاغرب، في ثاني محطة ودية، لأشبال التقني التونسي راضي الجعايدي.