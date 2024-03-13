أتليتيكو مدريد يقصي إنتر من رابطة الأبطال

تمكن فريق أتليتيكو مدريد من العبور إلى الدور ثمن النهائي من مباراة رابطة أبطال أوروبا بعد الفوز على إنتر وإقصائه من الدور.

وتأهل المدرب دييغو سيميوني ولاعبيه بعد الفوز بضربات الترجيح، بعد انتهاء اللقاء في الوقت الاضافي بفوز الفريق الاسباني بهدفين مقابل هدف.

وإنظم الأتليتيكو إلى مجموعة من الأندية المتأهلة إلى الدور القادم من المنافسة الأوربية، اخرها فريق بورسيا دورتموند الذي تألق سهرة اليوم على حساب بي أس في إيندوفن.