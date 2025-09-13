أتليتيك بارادو يعلن رسميا رحيل دزيري بلال

أعلنت إدارة أتليتيك بارادو، اليوم السبت، رسميا عن نهاية مغامرة المدرب دزيري بلال، وطاقمه الفني.

وفشل دزيري، في قيادة “الباك” لتحقيق نتائج جيدة في بداية الموسم الجديد 2025-2026، بعدما حصد الفريق نقطة وحيدة من أصل 12 ممكنة في آخر أول 4 جولات.

وتأسفت إدارة بارادو، على إعلانها في بيان رسمي اليوم السبت، عن نهاية مشوار المدرب بلال دزيري وطاقمه الفني مع الفريق.

مشيرة إلى أن دزيري، ومنذ قدومه، قدم الكثير من الخبرة والاحترافية والانضباط، وكان له دور كبير في دعم الفريق.

وأضافت: “لكن ما ميزه أكثر هو شخصيته الرائعة، فقد تعرفنا على إنسان صاحب أخلاق عالية وقيم نبيلة، محترم، صادق، ومحب لعمله.”

كما أوضحت إدارة “الباك” أنه وبعد اتفاق مشترك، تم إنهاء العلاقة بين الطرفين. لكنها عبرت في المقابل عن امتنانها الكبير لدزيري على كل ما قدمه. متمنية له كل التوفيق والنجاح في مسيرته التدريبية القادمة.