أتليتيك بارادو يفوز بأول لقاءاته الودية في تركيا

خاض فريق أتليتيك بارادو، أمس الاثنين، أول مباراة ودية، في إطار تربصه المقام، بمدينة “بولو التركية، الذي انطلق السبت الماضي.

وواجه أمس، لاعبو “الباك” نادي مسيمر المنتمي إلى الدرجة الثانية القطرية، في أول محطة تحضيرية.

وتخطى بارادو، عقبة النادي القطري، بثنائية نظيفة تداول على تسجيلها كل من كوحيلي وحميدي على التوالي.

للإشارة فإن “الباك” لعب مباراة ودية واحدة بالجزائر، خلال تحضيراته الصيفية الخاصة بالموسم الجديد، وانهزم فيها أمام نجم بن عكنون بثنائية نظيفة.