أتليتيك بارادو يندد بالظلم التحكيمي

نددت إدارة أتليتيك بارادو بالظلم التحكيمي الذي تعرض له الفريق، في مباراة الجولة الـ 20 من البطولة المحترفة، التي قادته إلى وهران.

وسقط “الباك” بثنائية نظيفة على يد مولودية وهران، في اللقاء الذي جمع الفريقان أمس الجمعة. على أرضية ملعب “أحمد زبانة”.

وقالت إدارة بارادو: “تعلم ادارة نادي أتلتيك بارادو، أنصار الفريق. وبعد الظلم التحكيمي الذي تعرض له فريقنا خلال مباراة أمس أمام فريق مولودية وهران… أنه تم التنديد بالظلم التحكيمي الذي تعرض له فريقنا من طرف حكم المباراة الرئيسي “س.عوينة “.

كما أوضح ذات المصدر في بيان اليوم السبت. بأن الإدارة أودعت شكوى على مستوى لجنة التحكيم التابعة لـ “الفاف” من أجل وضع حد لمختلف الهفوات التحكيمية والتي تؤثر بطريقة مباشرة على فريقها.

مشيرة في الأخير، بأن فريقها أقصي من منافسة كأس الجزائر ضد نفس الفريق ولكن إدارة “الباك” قامت يومها بتحية الحكم على أداءه الرائع في المباراة.