أتمنى أن أشقّ طريقي مع روحا تؤمن بالحب تحت سقف الحلال

الرقم السري :

136620

من يحسن لي أدعمه طول حياتي

لأني امرأة لا تؤمن بالعلاقات العابرة، ولأنني لمست في خدمتكم هذه الصدق والمصداقية. ها أنا أسعى فيما يرضي المولى وأضع بين أيديكم طلبي لعلّني أحظى بإذن الله بزوج صالح أكمل معه حياتي وأشقّ طريقي.

أنا شابة من العاصمة، مضى من عمري 43 عام، عازبة لم يسبق لي الزواج، ماكثة في البيت. مدللة بين أهلي وإخوتي، مسؤولة أحسن تدبر الأمور، مقبولة الشكل، متوسطة القامة.

أتمنى أن يسوق إليّ القدر روحا تؤمن بالحب تحت سقف الحلال، تبعث في قلبي الوئام. رجلا شهما لا يتعدى عمره الـ55 عام، أريده أعزب أو أرمل بطفل أو طفلين. ومتأكدة من أننّي سأكون نعم الرفيقة والصديقة لكفؤ أشترط أن يكون من العاصمة وضواحيها. عاملا مستقرا، وحبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

الرقم السري :

136621

لن تهنأ حياتي إلا بجانبك أيها التقي الأمين

بدون مبالغة سأقول أنني امرأة حققت الكثير من الطموحات بفضل الله، تدرجت في حياتي خطوة خطوة. والحمد لله أشغل اليوم منصبا مهما في إحدى القطاعات الحساسة، إلا أنه ثمة فراغ أعيشه. فمهما حققت المرأة تبقى تحتاج لمن يحبها ويدعمها. لهذا أنا اليوم أناشد ومن خلال هذه الصفحة رجلا محترما يكون لي زوجا على سنة الله ورسوله.

امرأة من العاصمة، أبلغ من العمر 40 سنة، عزباء لم يسبق لي الزواج .على قدر من الجمال وكثير من الرقة والحنان، أبتغي تحصيل الحلال إلى جانب إنسان يخاف الله. يكون من العاصمة وضواحيها، سنه لا يتجاوز 50 سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين. شرطي أن يكون موظفا مستقرا، ولديه سكن خاص، سأكون له السند إلى الأبد.

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