أتمنى أن أكمل حياتي بوجود إمرأة صالحة أهنأ إلى جانبها

الرقم السري :

136622

لن تهنأ حياتي إلا بوجودك يا قرة عيني..

أنا شاب من غرب البلاد، بالتحديد من ولاية تيارت، مضى من عمري 44 عام، سيرتي طيبة ومحبوب بين الأهل والأحباب، أمارس مهنة التجارة وأجني قوتي منها بجدارة. كما أخلاقي رفيعة وقلبي لا يعرف إلاّ الطيبة والمودة، مقيم مع الأهل، مررت بتجربة فاشلة وليس لي أولاد. أتمتع بروح المسؤولية، وأتمنى أن أكمل حياتي بوجود امرأة صالحة أهنأ إلى جانبها وأرتاح، لهذا أراسلكم اليوم، وكلي رجاء من المولى عز وجل، أن أجد زوجة صالحة تكون لي قرة عين، أتخذها حليلة وشريكة عمر على سنة خير الخلق، لا يهمني من أي ولاية تكون، سنها لا يتعدى 40 عام، أفضلها ماكثة بالبيت، ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بدون أولاد.

الرقم السري :

136623

بحاجة لرفيقة درب.. فمن تكون الحب له والسند

من ولاية المدية ستكون محطتنا الثانية اليوم، من خلالها نقترح عليكم إعلانا لرجل ينوي الخير، شاب يبلغ من العمر 42 عام أعزب لم يسبق له الزواج، عامل في قطاع البناء، كما يملك سكنا خاصا ويريد أن يحقق حلم والديه بأن يكون مستقرا.

لا يريد ابن المدية سوى أن يسوق له القدر فتاة شابة لا يتعدى عمرها 35 سنة، من ولايات الوسط الجزائري، أكثر ما يتمناه أن تكون شريكة عمره إمرأة صالحة بيضاء البشرة وممتلئة الجسم، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد ويعدها بموفور العناية والرعاية.

الرقم السري :

136624

شهامة وطيبة صفات تميز ابن العاصمة.. فمن تكون لي زوجة وحبيبة حياتي

نختم عروضنا في هذا الركن برجل من العاصمة كله مروءة وأخلاق عالية، يتمنى تحصيل الحلال في أقرب الآجال مع إمرأة صالحة، أرمل ليس له أولاد، يبلغ من العمر 58 عام، في منتهى الوقار، وراجح العقل، يمارس مهنة التجارة، ولديه مسكن خاص.

إيمانا منه بان الخير آت لا محالة، ها هو اليوم يرجو من الله العوض، زوجة حنون تكون له قرة عين، تستره ويسترها تحت سقف المودة والرحمة، لا يشترط فيها سوى الصدق والجدية، وأن تكون مثله مستعجلة على مسألة الزواج، يفضلها من العاصمة والولايات المجاورة، سنها لا يتعدى 50 سنة، لا بأس إن كانت أرملة أو مطلقة، ولا يهمه إن كانت عاملة أو بالبيت ماكثة يعدها بالستر والهناء.

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