أتمنى أن يجتمع شملي مع أولادي.. في وجود زوجة طيبة

صاحب الحظ لركن يبقى الأمل، هو محمد من سيدي بلعباس، أرمل لديه أولاد تحت رعاية خالتهم.

يبلغ من العمر 60 سنة متقاعد، يمتلك مسكنا خاصا، مقبول الشكل وأسمر البشرة.

يريد إعادة بناء حياته من جديد مع امرأة مسؤولة وواعية من إحدى مدن الغرب الجزائري.

يقبلها متقاعدة مهما كان وضعها الاجتماعي، سنها يتراوح ما بين 45 و60 سنة مقبولة الشكل، وجميلة الروح.

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الرقم السري : 131599

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