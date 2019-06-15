أتمنى زوجة تعينني على الخير والصلاح

في نظري أن الرجل المحظوظ هو الذي يفوز بالمرأة الصالحة، لأن المرأة الصالحة هي التي تكون سبب سعادته وراحته.

كما تصون شرفه وعرضه وأسراره، تتعب من أجل راحته، وتعينه على الخير والصلاح، تقف إلى جانبه وتساعده، وتدعمه بقلبها وروحها وكل جوارحها.

هناك العديد من المواصفات الأخرى التي تخص الزوجة الصالحة، ولكن هذا أهم ما يريده صاحب الحظ لركن ويبقى الأمل.

رجل صادق من ولاية البويرة، أرمل بأولاد في سن الرشد، يبلغ من العمر 60 سنة، تاجر ويمتلك مسكنا خاصا.

يتمنى الارتباط على سنة الله والرسول المختار مع امرأة وفية وصادقة من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنها أقل من 55 عاما.

ولا يمانع إن كانت أرملة أو مطلقة، يفضل زوجة ماكثة في البيت تهتم به وترعى شؤونه يعدها بالإحسان والعشرة الطيبة.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802 :

الرقم السري : 131627

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر.