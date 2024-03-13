أتيبا: “مباراة شباب بلوزداد جد مهمة للارتقاء في ترتيب البطولة”

تحدث لاعب اتحاد العاصمة، ليونيل أتيبا، عن المبارة المقبلة التي ستجمعهم بشباب بلوزداد، لسحبا البطولة، مبرزا أهميتها بالنسبة لهم.

ونقلت الصفحة الرسمية للاتحاد، تصريحات اللاعب اتيبا، في هذا الخصوص، أين قال: “مباراتنا أمام شباب بلوزداد جد مهمة”.

كما أضاف: “نحن متأخرين نوعا ما في البطولة الوطنية، ونسعى للتدراك انطلاقا من مباراتنا المقبلة أمام شاب بلوزداد”.

وتابع ليونيل أتيبا: “علينا تقديم افضل ما لدينا أمام شباب بلوزداد، لحقيق الفوز بهذا اللقاء، وحصد النقاط الثلاثة للارتقاء في ترتيب البطولة”.