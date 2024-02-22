أتيبا: “نسعى للعودة بالفوز من ليبيا وتصدر مجموعتنا”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى لاعب اتحاد العاصمة، ليونيل أتيبا. عزمه رفقة زملائه، العودة بالفوز من ليبيا، في مباراتهم المقبلة أمام هلال بن غازي، لحساب كأس الكونفيدرالية الإفريقية.
وصرح أتيبا، اليوم الخميس، لتلفزيون “النهار”: “نسعى لتحقيق الفوز من أجل انهاء هذا الدور في المركز الأول، لتفادي مواجهة الأندية الكبيرة في الدور المقبل”.
كما أضاف لاعب الاتحاد: “علينا أخذ مباراتنا المقبلة بجدية كبيرة، ومحاولة تحقيق الفوز فيها، واستعادة الثقة في النفس”.
وتابع ليونيل أتيبا: “العودة بالفوز من ليبيا، سيعيد لفريقنا الثقة التي افتقدها في البطولة المحلية مؤخرا”.
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