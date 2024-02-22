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الرياضة

أتيبا: “نسعى للعودة بالفوز من ليبيا وتصدر مجموعتنا”

بقلم كريم تيغرمت
أتيبا: “نسعى للعودة بالفوز من ليبيا وتصدر مجموعتنا”
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أبدى لاعب اتحاد العاصمة، ليونيل أتيبا. عزمه رفقة زملائه، العودة بالفوز من ليبيا، في مباراتهم المقبلة أمام هلال بن غازي، لحساب كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وصرح أتيبا، اليوم الخميس، لتلفزيون “النهار”: “نسعى لتحقيق الفوز من أجل انهاء هذا الدور في المركز الأول، لتفادي مواجهة الأندية الكبيرة في الدور المقبل”.

كما أضاف لاعب الاتحاد: “علينا أخذ مباراتنا المقبلة بجدية كبيرة، ومحاولة تحقيق الفوز فيها، واستعادة الثقة في النفس”.

وتابع ليونيل أتيبا: “العودة بالفوز من ليبيا، سيعيد لفريقنا الثقة التي افتقدها في البطولة المحلية مؤخرا”.

رابط دائم : https://nhar.tv/mRFsu
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