أثارت ضجة في مصر.. تعرف على الحسناء التي قادت موكب المومياوات

تصدرت الشابة التي قادت موكب المومياوات الملكية، أمسية السبت، مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب جمالها اللافت.

وقادت الفتاة الحسناء والتي تزينت باللباس الفرعوني، موكب المومياوات الملكية في رحلته عبر القاهرة إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

وخطفت الشابة الأضواء، من كل الوجوه النسائية المتواجدة في الموكب.

وتساءل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن هوية الشابة، ليتبين أنها عارضة أزياء وممثلة مصرية بريطانية، تدعى، ميرال ماهيليان.

وعلقت ميرال على مشاركتها في الموكب وكتبت: “فخورة جدا وأشعر بالشرف بأن أكون جزءا من مثل هذا اليوم التاريخي”.

وأضافت ميرال: “لا يمكن للكلمات أن تصف الشعور بالسير مع الفراعنة العظماء في العرض الذهب”.

وظهرت العارضة الشابة، في العديد من الإعلانات التجارية داخل مصر وخارجها.

وقدمت ميرال عدة أعمال تلفزيونية، على غرار مشاركتها في مسلسلي “كلبش” و”للحب فرصة أخيرة”، وفيلم “القرد بيتكلم”.