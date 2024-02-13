أثار الجدل.. فنان مصري يتزوج من فتاة شابة وهو على أبواب السبعينات

احتفل الممثل المصري محمود عامر، بزواجه من فتاة خارج الوسط الفني خلال حفل عائلي، معلنا نبأ زواجه عبر حسابه على “فيسبوك”.

حيث أرفق محمود عمر في منشور له على الفايسبوك صورتين مع زوجته وعلق قائلا: “الحمد لله والشكر لله على كل شيء. تم بالأمس عقد القران والزفاف على الدكتورة رشا فرج”.

وآثار إعلان الفنان المصري زواجه، انتقادات كبيرة، وذلك بسبب مقارنة سنه مع سن العروس الشابة التي تصغره كثيرا.

من جهته، رد الفنان المصري على منتقدي زواجه في عمر الـ69. قائلا: “احتفلت بحفل زفافي السبت تزوجت على سُنة الله ورسوله. ولم أرتكب فعلا فاضحا أو مخلا بالأدب، فأنا مسلم وموحد بالله وأؤدي واجبي أمام الله. وأتزوج على سنة الله ورسوله، وزواجي جاء من عند ربنا ولم تكن تجمعنا قصة حب”.

وأضاف: “هؤلاء مرضى نفسيون يحتاجون إلى علاج، وأنا مش قادر أفهم الناس مضايقة ليه. ده زواج على سُنة الله ورسوله”.

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