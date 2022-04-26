أثر ضار غير متوقع يمكن أن تسببه أقنعة الوجه

كانت أقنعة الوجه موضوع بحث هام لمعرفة مدى فعاليتها في درء خطر عدوى فيروس كورونا مع عامن من الإنتشار.

كما أثبتت أقنعة الوجه، بشرط ارتداء النوع المناسب، فعاليتها في وقف انتشار الفيروس. لكن هذا لا يعني أنها كانت غير ضارة تماما.

ووجدت دراسة جديدة أن أقنعة الوجه، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بمتلازمة جفاف العين. ومتلازمة العين الجافة، كما يوحي الاسم هي حالة تصبح فيها العين جافة.

كما توصلت الدراسة المنشورة في مجلة Scientific Reports، إلى أن ارتداء القناع مرتبط بزيادة خطر الإصابة بهذه المتلازمة.

وأطلق الخبراء على هذه الحالة، اسم “جفاف العين المرتبط بالقناع” “Mask-Associated Dry Eye”، أو MADE للاختصار.

وكان معدل حدوث “جفاف العين المرتبط بالقناع” أعلى لدى من يرتدون النظارات والعدسات اللاصقة.

كما تظهر أعراض متلازمة جفاف العين في العينين، ومنها ما يلي: الحكة وتقرحات والشعور بوجود رمل في العين. والاحمرار، والضبابية، وحساسية للضوء، وعيون دامعة أكثر من المعتاد.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) إن جفاف العين يحدث عندما لا يستطيع الجسم إنتاج ما يكفي من الدموع أو عندما تجف العيون بسرعة.

عوامل يمكن أن تزيد من احتمالية تطور الحالة

كما هو الحال مع الظروف الأخرى، يمكن لعدد من عوامل الخطر أن تزيد من احتمالية تطور الحالة مثل العمر، وارتداء العدسات اللاصقة. والنظر إلى شاشات الكمبيوتر لفترة طويلة دون انقطاع، أو قضاء الوقت في بيئات مكيفات الهواء، أو بيئات ساخنة. ويمكن أن يكون للتدخين أو شرب الكحول تأثير أيضا.

وبالإضافة إلى عادات نمط الحياة، يمكن أن تكون البيئة الطبيعية مؤثرة أيضا. حيث إذا كان الجو باردا أو عاصفا أو مغبرا أو جافا، فمن المرجح أن يصاب الشخص بجفاف العين.

ويمكن أن يكون جفاف العين أيضا من الآثار الجانبية لبعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وأدوية ضغط الدم. كما يمكن أن تنشأ نتيجة لحالة أكثر خطورة مثل التهاب الجفن أو متلازمة سجوجرن أو الذئبة.

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