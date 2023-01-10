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أثقل حصيلة في تاريخ الحوادث المنزلية.. وفاة 17 شخصا بغاز أحادي أكسيد الكربون خلال 24 سا

بقلم النهار أونلاين
أثقل حصيلة في تاريخ الحوادث المنزلية.. وفاة 17 شخصا بغاز أحادي أكسيد الكربون خلال 24 سا
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