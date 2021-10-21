أثمن سبع وصايا لخير البرية.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:‏ (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة‏، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة‏، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه‏،‏ ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة‏،‏ وما اجتمع قوم في بيتٍ من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده‏، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه) ‏.

وقد جمع لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبعا من الوصايا الثمينة‏، ‏ والتي تعد من الأعمدة الرئيسية لبناء المجتمع الإسلامي‏، ‏ المعينة له في أزماته‏، ‏ والمحفزة على توثيق مشاعر الرحمة والمودة فيما بين أفراده‏. ‏

وبين فضيلته، أن الوصية الثالثة تأمر بالستر‏، ‏ وهو ضد الفضيحة وعليه مبنى الدين‏، ‏ وفي عصرنا يدعو كثير من الناس إلى ما سماه الشفافية ولها معنى صحيح ومعنى قبيح‏، ‏ والمعنى القبيح هو الدعوة إلى الاستهانة بالفاحشة وسيء القول والأخلاق بدعوى الشفافية‏، والشفافية بالمعنى الصحيح هي الصدق وليس الفضيحة‏، ‏ قال تعالى‏: ‏ (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)