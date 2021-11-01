أثناء الثورة.. البلجيكيون وحدوا قواهم مع الجزائريين

هنأت السفارة البلجيكية، الجزائريين، بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ67 لإندلاع الثورة التحريرية المباركة. وأشارت السفارة إلى أن البلجيكيين وحدوا قواهم مع الجزائريين، الذين كانوا يقاتلون من أجل استقلالهم.

وأضافت السفارة، في تدوينة لها على صفحتها بفايسبوك، إنه وطوال فترة الثورة، اتخذ دعم البلجيكيين أشكالًا عديدة، سياسية، وإعلامية، وإنسانية، وطبية وقضائية.

وتابعت السفارة، أن البلجيكيين، أنشأوا لجنة للسلام في الجزائر ومجموعة من المحامين للدفاع عن النشطاء الجزائريين وجبهة التحرير الوطني.

وأشار البيان، إلى أنه وبالرغم من أن الملفات الشخصية والقصص والدوافع لكل منها متنوعة للغاية، إلا أن شيئًا واحدًا جمعهم جميعًا معًا وهو إيمانهم بقضية عادلة.

وذكرت السفارة، بالمؤتمر الذي تم عقده سنة 2017 بالمكتبة الوطنية بالجزائر العاصمة، والذي حمل عنوان “جبهة الشمال.. البلجيكيون والحرب الجزائرية (1954-1962) “.

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وقام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صبيحة اليوم الإثنين الفاتح نوفمبر، من وضع إكليل من الزهور ترحما على أرواح شهداء الثورة التحريرية بمقام الشهيد.

وقرأ رئيس الجمهورية فاتحة الكتاب ترحما على شهداء الثورة المجيدة. وإحياء للذكرى 67 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة.

كما حضر أيضا رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ووزير المجاهدين العيد ربيقة.

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