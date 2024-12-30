أثناء تفقده سفينة باجي مختار 3.. وزير النقل يُسدي هذه التعليمات

قام وزير النقل،السعيد سعيود،اليوم الإثنين، بزيارة ميدانية لميناء الجزائر، أين تفقد سفينة “باجي مختار “3”رفقة إطارات من الوزارة.

وعاين الوزير مختلف أجنحة السفينة على غرار قمرة القيادة، المطعم، غرف النوم، وكذا قاعة الاستقبال.

وفي هذا السياق، دعا الوزير طاقم السفينة الشباب إلى العمل باحترافية أكثر، وبذل المزيد من العطاء لنيل رضا وثقة المسافرين، والسهر على راحتهم، ما يمنح مكانة أرقى للأسطول الوطني.

كما تلقى الوزير في ختام الزيارة شروحات حول الخدمات المقدمة بالسفينة أثناء رحلاتها البحرية.