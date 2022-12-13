أثناء محاولة إنقاذ أحدهم.. وفاة 3 أطفال متجمدين داخل النهر في بريطانيا

لقي ثلاثة أطفال بريطانيين مصرعهم بعد سقوطهم فى مياه بحيرة متجمدة بوسط البلاد بعد ظهر يوم الاحد. والرابع لا يزال في حالة حرجة.

وحسب الاعلام البريطاني، فإن أعمار الضحايا 8 و10 و11 سنة على كانت أعمارهم 11 و 10 و 8 أعوام. وفقدوا حياتهم بعد انتشالهم من البحيرة المتجمدة حيث سقطوا بعد ظهر يوم الأحد.

كما أعلنت الشرطة البريطانية أن الأطفال الثلاثة توفوا إثر سكتة قلبية بعد أن تجمدوا داخل النهر. حيث لم يتمكن العاملون في مستشفى برمنغهام من إنقاذ حياتهم. ولا يزال الطفل الرابع ، البالغ من العمر ست سنوات فقط، في حالة حرجة.

كان معروفًا حتى الآن أن أربعة صبية على الأقل قد سقطوا في المياه في حديقة بابس ميل. في سوليهول في منطقة ويست ميدلاندز بعد أن تلاشى الجليد.

تومي بارنت، 10 سنوات وصديق أحد الأطفال المتوفين، أدلى بشهادته لقناة سكاي نيوز. موضحًا أن الأطفال حاولوا إنقاذ أحد أفراد عائلتهم المحاصر في الصقيع.

وقال: “كانوا جميعًا يلعبون على الجليد، ثم علقت ساقيه في الجليد … حاول أصدقاؤه مساعدته، لكنهم سقطوا جميعًا”.

وقال: “في الصيف ، كنا نذهب إلى الغابة لنلعب الغميضة ولكنني لم أكن هناك بالأمس”.

كان ريتشارد هاريس ، “المشرف” على شرطة ويست ميدلاندز، قد أصر يوم الاثنين عند تأكيد وفاة ثلاثة من الضحايا.

وقال “يجب أن نتأكد بنسبة 100٪ أن ذلك مستحيل تمامًا. أنه لا يزال هناك شخص ما في الماء”. كما أشار المحققون إلى أنه بعد أكثر من 24 ساعة من الرعب، لم يبلغ أحد عن اختفاء طفل آخر.