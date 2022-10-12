أجاكسيو يُعلن ضم بلايلي.. غزو فايسبوكي جزائري لصفحة الفريق

أعلن أمسية اليوم الأربعاء فريق أجاكسيو الفرنسي ضم النجم الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، بصفة رسمية.

إعلان أجاكسيو لصفقة ابن ولاية وهران خلف غزو فايسبوكي كبير من الجزائريين لصفحة النادي الأحمر على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

حيث كان عدد المُعجبين في الصفحة قبل امضاء بلايلي 215 ألف مُعجب قبل أن يصل إلى غاية كتابة هاته الأسطر إلى 250 ألف مُعجب.

حيث زاد عدد المُعجبين بـ35 ألف في ظرف ساعتين فقط، وهو ما حدث عندما تعاقد ستاد بريست 29 مع بلايلي.