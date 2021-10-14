 أجبروني على الثانية وقلبي متعلق بالأولى

سيدتي أنا متزوج من امرأتين، لكن قلبي معلق كثيرا بالأولى، فقد اخترتها لأخلاقها وأحببتها كثيرا، لكن للأسف لم ترق لأهلي ويوميا يحصل بينهما سوء تفاهم، لم يكتب لي أولاد معها لأنها عقيم، بعد أربع سنوات زواج قرر أهلي أن يخطبو لي ثانية لتنجب لي التلد على حسب رغبتهم،

في البداية لم أتقبل الأمر، لأنني رضيت بما قسم لي الله وأحب زوجتي وليس لي مشكل معها، إلا أنهم أصروا، ويوميا والدتي تفاتحني في الموضوع، شعرت بضغط كبير وتزوجت تحت رغبة والدتي من امرأة ثانية، لكن صدقيني أنني لا أشعر بها، أجد صعوبة كبيرة في إعطائها حقوقها، لكن خوفي من الله يجعلني أتعامل معها بشعور غير نابع من القلب، بالرغم من أنها إنسانة طيبة .

الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

سيدي الفاضل، قرأت رسالتك أكثر من مرة، وقرأت الألم والمعاناة ما بين سطورها، ولابد أن أقول لك أنك أخطأت بزواجك الثاني بدون رغبة منك، فالزواج هو رباط مقدس لابد أن يبنى على رضى الطرفين، وتقبل وحب أيضا، لا لإرضاء الآخرين، وهذا ما سبَّب لك كل ذاك التعب والإرهاق، والعيب سيدي ليس في التعدد بل في إقامة شروطه أخي الكريم.

لكن.. أنت ابن اليوم، والزواج قد وقع، حبك للأولى أمر جميل جدا، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على نبل أخلاقك وضميرك الحي، ضف إلى ذلك وعيك وإدراك الكبير لمخالفتك للشرع بظلم الزوجة الثانية والتي لا ذنب لها بسوء معاملتك، وحلك أخي تقبل الوضع وإعادة حساباتك لطريقتك مع الثانية وفقا لما ينص عليه ديننا الحنيف، وهي أن تعاشرها بالمعروف وتعطيها حقها، قولاً، وفعلاً، لقوله تعالى: “وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ”

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