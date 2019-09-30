أجراد يوغرطة يترحم على صديقه الفنان محمد الخامس زغدي بألم كبير

ترحم الفنان الجزائري، أجراد يوغرطة، على صديقه الفنان محمد الخامس زغدي، بعد وفاته صبيحة اليوم الإثنين، على إثر سقوطه أمام منزله بالوادي.

وكتب الفنان الجزائري على صفحته بموقع الأنستغرام: “اللهم ارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين، أدعوا له بالرحمة خاوتي.. خلاص مقدرتش”.

وخيم الحزن على الوسط الفني الجزائري، بعد وفاة الفنان محمد الخامس زغدي، صبيحة اليوم الإثنين، عن عمر ناهز الـ26 سنة.

وأوردت مصادر من عائلة الفنان، أنه تسلق عمود كهربائي من أجل القفز لمنزله وفتح المستودع لركن سيارته، بعد ضياع مفاتيحه، فسقط منه، وتوفي متأثرا بإصابته.

وتألق محمد الخامس زغدي، والذي يعرف بتأديته للأغاني السوفية الجزائرية، في عدة مسابقات فنية، على غرار برنامجي “ألحان وشباب” و”فنان العرب”.